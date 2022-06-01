В Україні почав працювати благодійний проєкт на підтримку батьків та дітей 0-6 років, що пережили гостру травму війни

Дитячий фонд ООН в Україні (UNICEF) разом із ГО «Центр соціального лідерства», під патронатом НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, запустили благодійний проєкт «КОЛО ТУРБОТИ», в рамках якого надаватимуть кваліфіковану психологічну допомогу дітям від 0-6 років та їхнім батькам, які пережили психотравмуючі події під час війни.

У співпраці з медичними закладами, соцпрацівниками, психологами та волонтерськими організаціями кваліфіковані психологи фонду надаватимуть безоплатну допомогу сім’ям, що пережили бойові дії чи отримали гостру травму війни.

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Завдяки проєкту, сім’ї матимуть змогу спілкуватися з кваліфікованими психологами, брати участь у семінарах та конференціях. Отримають базові знання з психології дитини за допомогою вебінарів, ТБ програм та різноманітних онлайн-матеріалів. Отримуватимуть фахові поради, як простими словами говорити з дітьми про бойові дії, як подолати посттравматичний стресовий розлад і виростити дитину здоровою та щасливою.

«Від 27 лютого ми співпрацювали з медичними закладами в межах гуманітарної допомоги, спілкувалися із лікарями, волонтерами, експертами і думали, де і як можемо бути максимально корисні для дітей. Так народився проєкт «КОЛО ТУРБОТИ. Психологічне здоров’я для всієї родини». Ми будемо готувати психологічний спецназ, дитячих травмотерапевтів та створювати підтримуючі, дружні до дітей простори. Ми вкладаємо в цей проєкт всю нашу любов, весь наш досвід, ми знаємо – ми і тут переможемо варварів! І зробимо нашу країну дружньою до дітей, навіть зараз, під час війни», — коментує Октябрина Лісовська, соціальна новаторка та Президентка ГО «Центр соціального лідерства».

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Наразі фонд працює вже у 4-х містах України, серед яких Київ, Львів, Умань і Дніпро. За потреби мобільна бригада психологів виїжджатиме у міста та заклади, що знаходяться у радіусі до 200 км від цих чотирьох міст, щоб проводити кризове консультування для родин з дітьми від 0-6 років.

Крім допомоги сім’я, благодійний фонд «КОЛО ТУРБОТИ» надаватиме психологам необхідні матеріали, проводитиме навчальні тренінги та залучатиме іноземних експертів для консультацій у цій сфері.