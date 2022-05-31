Олександ Педан запустив освітній тревел УніверCheck

Перший випуск соціального проекту про університети України присвячений Львову

Наприкінці осені 2021 року ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан разом зі своєю донькою Лерою вирушив у тур університетами України. Вони відвідали виші різних куточків нашої країни, аби зняти освітній тревел «УніверCheck». Попри війну команда соціального проекту вирішила показати його, аби абітурієнтам було легше обрати для себе навчальний заклад та вступати саме в Україні.

– Перший випуск присвячений Львову! Ми обирали університети за різними критеріями. На початку розповідаємо довідкову інформацію про шість найпотужніших університетів міста. А «під мікроскопом» розглядаємо Національний університет «Львівська політехніка», – розповідає Педан. – Виш вразив тим, що готує дуже потужних IT-спеціалістів. За ними стоїть черга з іноземних компаній. В політехніці є лабораторії з сучасним обладнанням, створені Siemens, Muller, Schneider. А ІТ-компанія SoftServe дозволяє студентам практикуватися в їх офісах і зрештою, надає можливість отримати там роботу. Сам університет вразив своєю красою! Він один з найдавніших у Європі. У політехніки є фактично брат-близнюк – Віденський університет. Це неймовірна архітектура! Місцями Львівська політехніка нагадувала мені не просто музей, а Сікстинську капелу.

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У випуску є різні рубрики. Наприклад, «ГуртожитокCheck». Там показують, у яких умовах живуть студенти, скільки це коштує. Чесно розповідають про плюси й мінуси. У рубриці «ЇжаCheck» – інформація, як і за які суми харчуються студенти.

– Третину нашого проекту ми присвячуємо місту. Показуємо, де можна провести час студентам, де погуляти, потусити, який є транспорт, – зазначає Олександр Педан. – Вважаю: відносно цього ми дуже класно розкрили Львів! Випуск доповнили актуальною інформацією, яку отримали від Міністерства освіти і науки України. Там у легкій формі є все щодо вступної кампанії та іспитів у 2022 році. А ще в нашому проекті дуже багато гумору! Вічний батл батьків і дітей між мною і Лерою відбувався постійно.

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Співведуча Педана, його 17-річна донька Валерія, завдяки проекту має обрати спеціальність для себе, адже сама цього року є абітурієнткою. Дівчина в захваті від тієї кількості цікавої інформації, яку вони зібрали й незабаром покажуть усім українцям.

– Львів для мене відкрився зовсім з іншої сторони. Я взагалі не очікувала, що це таке активне місто, з такою активною молоддю, – ділиться Лера. – Ми дізналися багато класної інфи щодо того, куди податися студентам, де працювати, де відпочивати. Львів – особливе для мене місто, а цей випуск один з найулюбленіших, напевно. Дуже рада, що він буде першим. Гарного перегляду!

Повний випуск «УніверCheck» зі Львову дивіться за посиланням.