Олександр Педан – про те, як війна змінила його дітей

Телеведучий розповів, як його син переживає події в нашій країні

Уже три місяці триває повномасштабне вторгнення росії на територію України. Війна стала глибоким потрясінням для всіх. Та найбільш вразливими виявилися діти. Заради маленьких українців і їхнього щасливого майбутнього Hands Production об’єднує українських вокалістів, музикантів, хореографів та циркових артистів у мультижанровому благодійному шоу «Я з тобою». Виручені кошти підуть у БФ «Твоя опора» та ГО Junior, співзасновником якої є телеведучий Олександр Педан. Новий канал поспілкувався з ним і дізнався, як військові дії позначилися на його дітях.

– Війна змінила їх. Починаючи з того, що нам довелося переїхати з Києва. Вдома було все налагоджено, ми намагалися виховувати і плекати Маріка, організували його соціалізацію – спорт, гуртки, друзі. У Лєри була школа, друзі. Все йшло добре. Зараз усе змінилося, – розповідає телеведучий. – Лише нещодавно ми почали водити Маріка на дзюдо. У нас з’явилися місця, в яких любимо гуляти. Я був здивований, але мені здалося, що діти краще за дорослих морально переживають цю війну. Може через те, що вони не все усвідомлюють. Але Марік інколи видає такі фрази, що я переконуюся – він розуміє, що відбувається.

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Щоб підтримати маленьких українців, частину виручених коштів спрямують на реабілітацію дітей за кордоном.

– Добре, коли в батьків в умовах війни є можливість побудувати екосистему дитини так, щоб вона була зайнята навчанням, спортом, гуляла на свіжому повітрі й отримувала увагу від рідних. Звісно, є дітки, яким зараз не вистачає батька або мами, бо ті боронять Україну. Там ситуація складніша. Саме таких малюків ми хочемо підтримувати й давати їм можливість якось соціалізуватися: дружити, спілкуватися, почуватися значущими, необхідними, – пояснює зірка Нового каналу. – Проект «Я з тобою» теж про це. Адже ми хочемо, щоб дітки виїхали на реабілітацію, де немає сирен і постійного сидіння по підвалах та бомбосховищах. Хочеться, щоб вони відволіклися від жахів війни, перезнайомилися між собою. Я пишаюся українськими дітками, які так стійко все переносять, але хочеться, щоб вони лишались дітьми.

1 червня о 21:00 вмикайте YouTube Нового каналу, СТБ або ефір телеканалів СТБ, М1, UA:Культура, «Прямий». Дивіться трансляцію та запис безкоштовно на медіасервісі MEGOGO у розділі «Шоу». Та долучайтеся до допомоги дітям за простою системою пожертв через QR-код, розміщений на екрані під час трансляції шоу.Зробимо маленьких українців щасливішими разом.