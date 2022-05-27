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Зупиняли фури й блокували кордон: Олександр Педан – про українських волонтерів

Олександр Педан – про українських волонтерів

Ведучий познайомив з комунікаційницею Світланою, яка веде боротьбу на міжнародному інформаційному фронті та влаштовує масові громадські акції

«Знай своїх. Волонтери» – це третій сезон соціального проекту ведучого Нового каналу та громадського діяча Олександра Педана. Він – про небайдужих українців, які допомагають під час війни в тилу: займаються гуманітарною допомогою, розселяють і годують переселенців, вивозять жителів з гарячих точок.

Олександр Педан – про українських волонтерів

– Ми хочемо розкрити й показати потенціал українського волонтерського руху й те, що цей фронт у нашій країні надзвичайно потужний. Він робить дуже багато задля спільної перемоги, – каже Олександр Педан. – Відзняли з командою шість випусків проекту в різних містах України. Перший епізод «Знай своїх. Волонтери» присвятили місту Чернігів. А другий – зі Львова. В ньому ви дізнаєтеся про міжнародний інформаційний фронт.

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Героїнею стала комунікаційниця Світлана. До війни дівчина працювала експерткою з комунікацій, консультувала Національне агентство з питань запобігання корупції, також займалася промоцією демократичних реформ в Україні. Зараз вся її діяльність спрямована на боротьбу з агресором. Світлана з однодумцями працює у різних сферах інфовійни (детальніше дивіться у випуску – прим. ред.) Але найбільше вражають масові акції з їхньої ініціативи.

Олександр Педан – про українських волонтерів

– Ми організовуємо громадські акції на кордоні. Наймасштабніша з них – це блокування польсько-білоруського кордону на пункті пропуску Кукурикі. Через нього йде великий потік транспорту й продукції, яка постачається з Євросоюзу до білорусі та росії. Ми вирішили зупиняти його фізично, – розповідає дівчина. – У перші дні приїхали кількома машинами розвідати ситуацію. Ставали на дорозі, перешкоджаючи проїзду. Поліція нас не чіпала, навпаки, захищала від агресивних випадів, переважно російських водіїв. А згодом ми зрозуміли, що маємо підтримку українців, поляків. І навіть білоруси та литовці приїжджали на наші акції. У пікові моменти було до 500 людей, які зупиняли фури. Після кількох днів масових акцій польський уряд почав відкрито закликати Євросоюз припинити торгівлю з росією. Щонайменше через сухопутні коридори та через море. Привело це зрештою до того, що 7 квітня Євросоюз опублікував п’ятий пакет санкцій. В одному з пунктів йшлося про заборону білоруським та російським компаніям на перевезення вантажів. На жаль, з певними винятками. Тож ми бачимо, що є сенс продовжувати блокувати кордон, щоб привертати увагу громадської думки до цієї проблеми. І взагалі ми вимагаємо повного ембарго на торгівлю з росією. Зокрема, на енергоносії. Адже саме вони тримають їх економіку.

Другий випуск проекту «Знай своїх. Волонтери» дивіться за посиланням

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