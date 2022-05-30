Російські війська обстріляли Новий Буг на Миколаївщині

У ніч на понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли Новий Буг на Миколаївщині. Про це пише Суспільне з посиланням на Новобузького міського голову Максима Лагодієнка.

Зазначається, що це перший обстріл, під який потрапив Новий Буг, з початку повномасштабної війни. Як саме обстріляли місто – ракетою чи з авіації – зараз з’ясовується. Але відомо, що значних руйнувань зазнала центральна частина Нового Бугу.

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«Багато пошкоджень, є навіть повністю зруйновані магазини, комерційні об’єкти постраждали. Зараз встановлюємо, чи це ракетний удар був, чи це авіація, тому що немає точних даних. Але руйнувань центральна частина міста зазнала великих: від вибухової хвилі багато об’єктів, і адміністративних у тому числі, втратили вікна, дахи пошкоджені. На жаль, є один з цивільних загиблий і двоє поранених», — розповів Максим Лагодієнко Суспільному.

Станом на 14:30 відомо про ще одну поранену людину. Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Людей просять утриматися від відвідин центру міста Новий Буг.