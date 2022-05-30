Повторний наступ росії на Київ: чи це можливо?

Ознак формування російських військ для повторного наступу на Київ зараз немає, проте небезпека залишається

Про це повідомив Микола Жирнов, голова Київської військової адміністрації, якого цитує КМДА. За його словами, Київ – завжди бажаний об’єкт для росіян.

– Наразі, якщо дивитися на Брянську та Курську області, то фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Однак знаємо, що рф може також використовувати і території Білорусі. Київ, як столиця, є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу в росії, небезпека повторного наступу залишається. Ми розуміємо, що для повторного наступу потрібно створити велике угрупування військ, а для цього потрібен час на підготовку. У сьогоднішніх умовах раптово або за короткий термін цього здійснити неможливо, – поділився Жирнов.

Він також розповів, що Київська військова адміністрація, постійно та пильно стежить за діями ворога. Потрібно розуміти, що загроза наступу на Київ існуватиме до того моменту, поки ми не переможемо. Проте, за його словами, Київ готується дати належну відсіч російському ворогу.

Фото IStock

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