Макс Барських – Чекай мене: прем'єра пісні, слухати онлайн

Макс Барських презентував нову пісню «Чекай мене»

Прем’єра синглу відбулася в рамках благодійного туру співака Німеччиною і вперше пролунала на широкий загал під час міжнародного телемарафону Save Ukraine – #StopWar 29 травня у Берліні. Кожен трек Барських, написаний під час війни – це свого роду підсумок смислів, емоцій та переживань не лише самого виконавця, а й мільйонів українців по всьому світову.

«Чекай мене» – третій сингл співака від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Пісня-обіцянка кожного військового, вимушеного переселенця та біженця повернутися якнайшвидше додому. «Чекай мене» – це музичне освідчення в коханні до України.

– Війна розкидала українців по всьому світу, і ми говоримо йому «дякую» за турботу і теплі обійми. Це неможливо переоцінити. Ми завжди будемо вдячні людям і містам, які прихистити наших жінок і дітей, за доброту та чуйність. Але я впевнений, що кожної ночі перед сном українці мріють про повернення у свої домівки, не зважаючи на те, вціліли вони чи стоять у руїнах. Про дім, своїх коханих і дітей в найскладніші моменти мріють й наші захисники. Вони воюють за мир на своїй землі, знаючи, що на них чекають з обіймами, сповнені любові. Наші воїни повернуться, наші матері та жінки повернуться, наші діти та мир повернеться. Потрібно чекати і робити все, задля перемоги, – коментує прем’єру Барських.

«Чекай мене» вже доступний для завантаження на всіх цифрових платформах.

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