Як бути, якщо нічого не хочеться робити? Поради психолога

Ведуча та психологиня реаліті «Екси» розповіла, як віднайти життєві сили та енергію

Нічого не хочеться робити – саме у такий стан повномасштабна війна занурила багатьох українців. Хтось відчуває цілковите безсилля, хтось – неспроможність виконувати буденні завдання, а для когось проблемно знову почати працювати. Як показали запити підписників соцмереж Нового каналу, це поширена проблема, але її не потрібно соромитися. У новому digital-проєкті «Що робити, якщо..?» на YouTube Нового психологиня Наталя Єжова радить, як вийти зі стану апатії.

Як віднайти бажання жити далі? Поради психолога

«Не можу прийняти рішення»: Наталя Єжова пояснила, що робити з поширеною проблемою

У чому ж полягають причини того, що вам не хочеться нічого робити, та які існують рішення? Відповідає Наталя Єжова.

Перша причина – втома. Через війну ви морально виснажені, і у вас можуть виникати проблеми зі сном. Тому важливо за можливості відновити режим і спати 8 годин щоночі. Друга причина – відчуття безсилля. Ви думаєте, що не можете нічого змінити, зупинити війну просто зараз, повернутися з іншої країни додому, в безпеку. Щоб позбутися безсилля, відзначте, що саме ви можете контролювати у своєму повсякденні. Погодувати котика, сходити на прогулянку тощо. Третя причина – відсутність фізичних навантажень. Коли тіло не рухається, у ньому немає сили та енергії. Тому займайтеся спортом, це допомагає зняти стрес та повернути активність.

Більше відповідей на ваші запитання ви можете знайти у першому випуску digital-проєкту «Що робити, якщо..?» від Нового каналу, який присвячений подоланню апатії та поверненню сенсу життя.