Як бути, якщо нічого не хочеться робити? Поради психолога

Ведуча та психологиня реаліті «Екси» розповіла, як віднайти життєві сили та енергію
Нічого не хочеться робити – саме у такий стан повномасштабна війна занурила багатьох українців. Хтось відчуває цілковите безсилля, хтось – неспроможність виконувати буденні завдання, а для когось проблемно знову почати працювати. Як показали запити підписників соцмереж Нового каналу, це поширена проблема, але її не потрібно соромитися. У новому digital-проєкті «Що робити, якщо..?» на YouTube Нового психологиня Наталя Єжова радить, як вийти зі стану апатії.
Як віднайти бажання жити далі? Поради психолога
«Не можу прийняти рішення»: Наталя Єжова пояснила, що робити з поширеною проблемою
У чому ж полягають причини того, що вам не хочеться нічого робити, та які існують рішення? Відповідає Наталя Єжова.
Більше відповідей на ваші запитання ви можете знайти у першому випуску digital-проєкту «Що робити, якщо..?» від Нового каналу, який присвячений подоланню апатії та поверненню сенсу життя.