Новий канал>Новини

Як бути, якщо нічого не хочеться робити? Поради психолога

Як бути, якщо нічого не хочеться робити? Поради психолога

Ведуча та психологиня реаліті «Екси» розповіла, як віднайти життєві сили та енергію

Нічого не хочеться робити – саме у такий стан повномасштабна війна занурила багатьох українців. Хтось відчуває цілковите безсилля, хтось – неспроможність виконувати буденні завдання, а для когось проблемно знову почати працювати. Як показали запити підписників соцмереж Нового каналу, це поширена проблема, але її не потрібно соромитися. У новому digital-проєкті «Що робити, якщо..?» на YouTube Нового психологиня Наталя Єжова радить, як вийти зі стану апатії.

Як віднайти бажання жити далі? Поради психолога

«Не можу прийняти рішення»: Наталя Єжова пояснила, що робити з поширеною проблемою

У чому ж полягають причини того, що вам не хочеться нічого робити, та які існують рішення? Відповідає Наталя Єжова.

  1. Перша причина – втома. Через війну ви морально виснажені, і у вас можуть виникати проблеми зі сном. Тому важливо за можливості відновити режим і спати 8 годин щоночі.
  2. Друга причина – відчуття безсилля. Ви думаєте, що не можете нічого змінити, зупинити війну просто зараз, повернутися з іншої країни додому, в безпеку. Щоб позбутися безсилля, відзначте, що саме ви можете контролювати у своєму повсякденні. Погодувати котика, сходити на прогулянку тощо.
  3. Третя причина – відсутність фізичних навантажень. Коли тіло не рухається, у ньому немає сили та енергії. Тому займайтеся спортом, це допомагає зняти стрес та повернути активність.

Більше відповідей на ваші запитання ви можете знайти у першому випуску digital-проєкту «Що робити, якщо..?» від Нового каналу, який присвячений подоланню апатії та поверненню сенсу життя.

новини нк новости эксы
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь