Як віднайти бажання жити далі? Поради психолога

Ведуча та психологиня реаліті «Єкси» пояснила, як планувати своє життя під час війни
Немає сил, втратила сенс життя, віру в майбутнє, зникло бажання жити далі. Саме з такими запитами звернулися до психологині Наталі Єжової у новому digital-проєкті «Що робити, якщо..?» від Нового каналу. У ньому фахівець відповідає на найпоширеніші запитання від підписників соцмереж Нового каналу та радить, як їм краще впоратися з емоційним багажем.
– Зараз варто згадати фразу, яку ми чули вже багато разів, але яка є дуже актуальною тепер: «Жити потрібно тут і зараз». Коли ми не знаємо, що чекає нас попереду, то ніби відірвані від землі, втрачаємо стабільність, не знаємо, куди рухатися, – пояснила психологиня.
«Не можу прийняти рішення»: Наталя Єжова пояснила, що робити з поширеною проблемою
Як же повернути бажання жити далі, рухатися вперед та віднайти хоч якусь стабільність? Наталя Єжова має кілька дієвих порад:
Більше відповідей на ваші запити знаходьте у першому випуску digital-проєкту «Що робити, якщо..?» від Нового каналу, який присвяченому подоланню апатії та поверненню сенсу життя.