Як віднайти бажання жити далі? Поради психолога

Ведуча та психологиня реаліті «Єкси» пояснила, як планувати своє життя під час війни

Немає сил, втратила сенс життя, віру в майбутнє, зникло бажання жити далі. Саме з такими запитами звернулися до психологині Наталі Єжової у новому digital-проєкті «Що робити, якщо..?» від Нового каналу. У ньому фахівець відповідає на найпоширеніші запитання від підписників соцмереж Нового каналу та радить, як їм краще впоратися з емоційним багажем.

– Зараз варто згадати фразу, яку ми чули вже багато разів, але яка є дуже актуальною тепер: «Жити потрібно тут і зараз». Коли ми не знаємо, що чекає нас попереду, то ніби відірвані від землі, втрачаємо стабільність, не знаємо, куди рухатися, – пояснила психологиня.

«Не можу прийняти рішення»: Наталя Єжова пояснила, що робити з поширеною проблемою

Як же повернути бажання жити далі, рухатися вперед та віднайти хоч якусь стабільність? Наталя Єжова має кілька дієвих порад:

Плануйте не на великі проміжки. Розписуйте, що ви збираєтеся робити завтра. Наприклад, вдягти такі-то речі, приготувати таку страву, зателефонувати мамі тощо. Плануйте на один, два, три дні. Так проживете один тиждень, потім буде інший. Ставте перед собою маленькі цілі. Якщо ви зараз спробуєте запланувати щось масштабне, існує ризик знову провалитися у безсилля. Маленькою метою може бути приготувати їжу, знайти для себе житло, назбирати на один бронежилет. Коли людина досягає маленьких цілей, у неї з’являється жага до життя. Тоді вона зможе братися за щось більше. Дякуйте собі. Вдячність має проявлятися не лише в словах, ви повинні її відчути. Дякуйте за те, що живі, що приготували собі їжу, що близькі поруч. Обговорюйте свої емоції з іншими. Збирайтеся у групи, щоб поділитися емоціями. Таким чином ви знайдете рішення своїх проблем та допоможете іншим. Це можуть бути віртуальні групи онлайн або ж наживо з людьми, які знаходяться поруч.

Більше відповідей на ваші запити знаходьте у першому випуску digital-проєкту «Що робити, якщо..?» від Нового каналу, який присвяченому подоланню апатії та поверненню сенсу життя.