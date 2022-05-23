Укрпошта заблокована бажаючими придбати марку Російський військовий корабель… все!

Сьогодні, 23 травня, після обіду стартує продаж другої марки «Укрпошти» із серії про російський корабель

Через ажіотаж навколо старту продажу марки «Російський військовий корабель… Все!» люди не можуть потрапити на роботу в Головпоштамт у Києві. Фото оприлюднив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Незважаючи на те, що придбати марку можна буде з 14:00, люди вже вишикувалися в довгу чергу і почали блокувати центральний вхід до будівлі.

Напередодні глава «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що цей день для продажу марки обрано не випадково, тому що сьогодні відзначають День морської піхоти і минуло вже 40 днів, як потонув крейсер «Москва».

Фото – Укрпошта

Читай також:

Вірус мавпячої віспи: що це, симптоми, лікування

Роман Джорджа Оруелла «1984» заборонено у Білорусі