Як не стати жертвою аферистів на сайтах продажу під час війни: поради від Олени-Крістіни Лебідь

Ведуча «Аферистів в сітях» (Новий канал) пояснила, чому варто бути особливо уважними та обережними під час здійснення покупок чи продажу в інтернеті

Сайти купівлі-продажу — місця, де аферисти щодня знаходять сотні потенційних жертв. На жаль, навіть під час війни ніхто не застрахований від шахраїв, тому слід бути обачними, якщо збираєтеся щось продати чи купити в інтернеті. На що варто звернути особливу увагу, розповіла ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

— Перша зачіпка при покупці — продавець відмовляється передавати товар післяплатою. Мовляв, так буде значно дорожче. Такий аргумент має подіяти на людину, яка хоче заощадити, — попередила Олена-Крістіна. — Друга – вимагає повної передоплати. Навіть згоден відправити товар перед тим, як ви за нього сплатите, та підтвердити це декларацією. Нахабно наживаються на війні: Олена-Крістіна Лебідь викрила нову схему аферистів Як не залишитися без грошей і житла в іншому місті: поради Олени-Крістіни Лебідь, які врятують від квартирних аферистів

Утім, якщо вам надіслали скрін декларації про відправку товару, варто ретельно його перевірити. Якщо там немає номера — це зовсім не декларація, а лише розрахунок вартості доставки. Іншими словами, вам насправді нічого не відправили. А якщо ж номер є, його можна ввести у спеціальну графу на сайті пошти та перевірити, де зараз перебуває посилка.

Якщо хочете не купити, а продати — теж будьте пильні. Шахраї можуть прикинутися і покупцями. Ось як виглядає така афера.