Олена-Крістіна Лебідь розповіла, як врятуватися від квартирних аферистів

Багато українців були вимушені залишити свої домівки та переїхати в іншу частину країни в пошуках порятунку від російських військ. На жаль, цим можуть скористатися непорядні люди

З початком повномасштабного наступу росії українці об’єдналися та почали як ніколи підтримувати одне одного. Та, на жаль, знаходяться й ті, хто наживається на чужому горі. Наприклад, обманюють людей, вимушених втікати з гарячих точок у більш безпечні регіони України та шукати житло. Як запобігти цьому й не стати жертвою квартирних аферистів, розповіла ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

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Будьте обережні з фірмами, що займаються орендою квартир. У них можуть бути нічим не примітні офіси, але прийом – на найвищому рівні. Дуже пристойні квартири з хорошим ремонтом вони пропонують в оренду за безцінь. А вся афера крутиться довкола підписання договору. Річ у тім, що до документів відразу ж прикріплюють чек про оплату, тим самим прикриваючи призначення платежу, а це не оренда житла, а надання інформаційних послуг. Тобто, поки людина думає, що віддала 10 тисяч гривень за два місяці оренди, насправді вона платить за папірець з адресою квартири. Яка не факт, що взагалі здається в оренду.

Олена-Крістіна наголошує: якщо вчасно не помітили підступ – і гроші втратите, і без квартири залишитеся. Аферисти відразу відправлять вас за адресою забирати ключі від житла, але, звісно, на зустріч до вас ніхто так і не прийде ані через годину, ані через чотири. На жаль, повернути гроші не вдасться – договір уже підписаний.

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Також будьте обачні, коли знаходите оголошення про оренду квартири в інтернеті. Якщо вас підганяють з рішенням та вимагають передоплату, швидше за все ви спілкуєтеся з аферистом. Вам говорять, що за таку ціну квартиру заберуть швидко, а ви можете пообіцяти й не приїхати, тому власнику житла необхідно убезпечитися. Що відбувається далі, легко здогадатися — людина блокує ваш номер телефону і не відповідає на дзвінки. Щоб не залишитися і без грошей, і без житла, не винаймайте квартиру без попереднього огляду та ніколи не відправляйте передоплату просто після телефонної розмови!