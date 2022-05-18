Дія: нові послуги

У період повномасштабної війни росії проти України одним з найважливіших застосунків для смартфону стала Дія. Раніше у ньому можна було зберігати усі свої документи, знайти свої COVID-сертифікати та сплатити податки. Нещодавно у Дія з’явилися і нові послуги, про них говоримо далі.

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«Додатком «Дія» зараз користується понад 50% українців. З початком війни команда Мінцифри переорієнтувала формат роботи. Зосередилася на запуску послуг, найбільш актуальних за умов воєнного стану. Зокрема, у «Дії» запустили єДокумент. Генерувати самостійно його не потрібно – він автоматично доступний усім користувачам, які оновили програму. Такий цифровий документ допоможе українцям, які через війну втратили паперові документи, підтвердити особу. Його можна показати представникам поліції та тероборони на блокпостах. Також у органах держвлади. Він містить фото, паспортні дані людини, податковий номер та QR-код», – сказав розповів заступник голови Дніпропетровської ОВ Іван Начовний.

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Які нові послуги тепер доступні у Дія?

Користувачі можуть:

Отримати тимчасовий цифровий документ, що засвідчує особу. Перераховувати кошти для ЗСУ, натиснувши «Допомога армії». Далі потрібно вказати суму та сплатити її. Кошти буде зараховано до спеціального фонду «Повернися живим». Повідомляти про розсташування ворожих війські. Подивитися новини та послухати радіо в «Дія.TV» та «Дія.Радіо». А ще пограти у гру «єБайрактар», щоб розрядитися та познищувати ворога.

Які ще нові функція додали у Дія?

Голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що в застосунку «Дія» запустили збір коштів на допомогу армії через платформу United24. Перерахувати кошти на армію можна з допомогою Apple Pay, Google Pay або ввести дані картки. Зібрані кошти перерахують Міністерству оборони України. За них вони зможуть придбати нашим захисникам зброю, сучасне обладнання, амуніцію, бронежилети, рятувальну техніку й інші необхідні речі.

Участь у суді через Дія

Багато українців вимушено поїхали під час війни. Але країна продовжує працювати й працюють суди. Тепер кожен, хто покинув Україну, може бути присутнім на судовому засіданні онлайн та підписувати необхідні документи за два кліки з підписом у смартфоні.