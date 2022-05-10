Знімаємо стрес разом із Оленою-Крістіною Лебідь

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) показала українським школярам, як розминається вранці

З 24 лютого, коли росія розв’язала повномасштабну війну, українці щодня переживають величезний стрес. Найпростіший спосіб хоча б трохи його зняти — зайнятися фізичною активністю. Наприклад, зробити ранкову зарядку, як ведуча Нового каналу Олена-Крістіна Лебідь разом з українськими школярами на онлайн-уроці фізкультури, що організував спортивний рух Олександра Педана Junior.

— Ранкова зарядка — обов’язкова. Чому? Бо це заряд бадьорості на цілий день. Це корисно та знімає стрес, яким нас зараз намагаються задавити, — каже Олена-Крістіна. — Якщо чесно, я вранці не люблю розтяжок і потягусиків — полюбляю саме «движнячок» у танцювальному стилі під хорошу музику. Мій французький бульдог Сара — теж спортсменка, тому що вранці я бігаю та вигулюю цю прекрасну 15-кілограмову вухасту тварину.

Руханку Олени-Крістіни Лебідь може повторити кожен, адже вона нескладна, але дуже енергійна. Отже, вмикайте голосніше улюблену драйвову пісню та поїхали! Почніть зі стрибків під музику, щоб розігнати кров. Далі — кругові рухи стегнами та легкі напівприсідання з підстрибуванням. Трохи побігайте на місці, а потім танцюйте досхочу під швидку музику. Заряд позитиву та бадьорості: Олена-Крістіна Лебідь та Володимир Шумко візьмуть участь в онлайн-уроках фізкультури Як не залишитися без грошей і житла в іншому місті: поради Олени-Крістіни Лебідь, які врятують від квартирних аферистів

На онлайн-уроці фізкультури ведуча Нового каналу стрибала разом із дітками та виконувала вправи на відновлення дихання.

— Мене переповнювали емоції! Сподобалося, що дітки робили всі вправи — навіть я трохи тупила, але вони все чітко розумілим, повторювали рухи, в них так синхронно виходило! Була дуже рада бачити чудових молодих українок і українців! — поділилася враженнями Лебідь.