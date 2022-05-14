Війна в Україні: Ганебний парад, відступ орків та виступ на Євробаченні (ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ)

Контрнаступ на Харківщині, вибухи в Бєлгороді й подарунки від «козаків» з США

Українці високою ціною продовжують виборювати свою свободу у війни проти росіян. Деякі області, міста і селища перебувають під тимчасовою окупацією рашистів. Попри військові дії українці не втрачають віри в перемогу і навіть у такі часи помічають усе хороше, що відбувається. За традицією, Новий канал зібрав для вас приємні новини тижня, який минає, щоб ви трішечки усміхнулися.

Арина Любітєлєва – про Соню Стужук: «Вона просто доводила нас до істерики!»

Ганебний парад без авіації

Чого лишень не чекали від росії на 9 травня… І оголошення війни Україні з загальною мобілізацією чергового добрива нашого чорнозему, і випуску ядерної ракети, та так, щоб показати НАТО «кузькіну мать». Але замість того бункерному діду та його народу показали парад, який вони досі не бачили, – мінімум техніки та людей. Навіть авіація не злетіла, мовляв, при такому сонці погодні умови не для польотів. Певно засліпило пілотів. Подейкують, що насправді так званий «борт судного дня», який потрібен, аби перевозити російського президента під час ядерної атаки, зламався. Як і сам путін. Причому путін це зробив задовго до 24 лютого. На промові він говорив стандартні фрази про неонацистів, визволення Донбасу й таке інше. Як психічно хвора людина повторює одне й саме, одне й саме.

Зброя від союзників

Дядечко Сем в особі Джо Байдена підписав закон про ленд-ліз. Вам хана, окупанти! Історична подія. Адже подібний закон був підписаний американцями двічі – під час Другої світової війни і нині. Що ми отримаємо? Багато необхідної зброї, щоб гнати загарбників копняками з нашої землі.

«Це увійде у світові підручники з військової справи»: Олександр Педан зізнався, що його вразило за час війни

Контрнаступ на Харківщині

Котики з ЗСУ, наші янголи-охоронці, так нещадно лупашать орків, що перейшли в контрнаступ на Харківщині. Росія відводить частину військ, що за даними британської розвідки свідчить про неможливість захопити ключові міста. Нешановні росіяни, це нам ще ленд-ліз не встиг надійти. Тож краще тікайте самі.

А що там на росії?

Підгорає там добряче. Бо ж Бєлґородська область знаходиться на кордоні з Харківською. І контрнаступ ЗСУ їх ой як не радує. Та ще й періодично до них щось залітає та гупає. От і на днях бухкало так, що губернатор Бєлґородської області В’ячеслав Гладков заявив про обстріл села Солохи. Начебто це зробили українські військові. В результаті – один загиблий і троє поранених. За словами Гладкова, це «найважчий випадок обстрілів» за останній час, і буцімто було зруйновано один житловий будинок.

Kalush – у фіналі «Євробачення»

Ніхто навіть не сумнівався, що Kalush Orchestra порве європейську публіку на шмаття й вийде у фінал. Драйвово запалили хлопці у Турині. Попереду – фінал. Цікаво, що букмекери прогнозують гурту перемогу. Тримаємо кулаки за хлопців 14 травня.

Мімімі від захисників

Одеська 126 окрема бригада ТРО – хазяйновиті хлопці. Рили окопи, а нарили античні амфори. Певно то Лєнін понакидав, коли створював Україну. Як справжні господарі вони ніжно взяли амфори й віднесли музейникам. А тепер уявімо, що б з ними зробили росіяни? Подумали б, що то нічні горщики чи зберігали б в них макарони.