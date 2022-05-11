У Києві планується відключення гарячої води на два тижні: у яких районах та чому

У Києві розпочалися гідравлічні випробування тепломереж, через це почергово зникне гаряче водопостачання у кількох районах столиці

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник. Тож тим, у кого немає бойлерів, доведеться не солодко. Роботи вже розпочали у Голосіївському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах.

– На випробовування та ремонт виявлених пошкоджень мереж потрібно орієнтовно два тижні для кожної ділянки. На цей час гаряче водопостачання буде призупинене, – розповів Поворозник.

Гідравлічні випробування необхідні для виявлення та своєчасного усунення вразливих місць трубопроводів. Це важливий етап підготовки тепломереж до навантаження в опалювальний період, пояснили в КМДА.

Але для людей, звичайно, це проблема. Мити голову та приймати душ за допомогою каструлей – задоволення ніякого.

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