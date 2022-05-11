Окупований Маріуполь може втратити понад 10 000 людей

Мешканці зруйнованого Маріуполя під ще більшої загрозою

І це не тільки через зруйноване вщент місто від рук російських орків, а й через хвороби, антисанітарію та нестерпні умови для життя, яку стануть наслідками розрухи. Від цього жаху до кінця року може померти понад 10 тисяч людей. Зараз у місті перебуває 150-170 тисяч жителів. Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

– Окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто. Тож смертність буде відповідною. Без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації в місті спалахнуть епідемії. Зараз більша частина наявного населення – старенькі та хворі люди. Без належних умов, смертність серед уразливих категорій зросте в рази, – розповідає Вадим Бойченко.

За його словами, частина маріупольців з прилеглих селищ повернулася до міста, бо їх не випускають на територію вільної України через жорстку систему фільтрації.

– Але ж росіяни продовжують геноцид, який розпочали 24 лютого. Наші люди в смертельній небезпеці. Тому потрібна повна евакуація міста, – наголошує міський голова Маріуполя.

Також в мерії показали фотографії з майже окупованого росіянами міста, викладаємо їх у матеріалі.

Фото – Міська рада Маріуполя

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