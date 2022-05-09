Джеремі Кларксон ведучий Top Gear передав Україні пікапи для евакуації

Автожурналіст Джеремі Кларксон підтримав Україну й організував збір гуманітарної допомоги

Колишній ведучий шоу Top Gear і зірка передачі The Grand Tour передав українцям потужні авто підвищеної прохідності. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram. Автомобілі евакуюватимуть мирних жителів із зони бойових дій. Їх оснастили позашляховою гумою та лебідками.

Телеведучого підтримала команда його нового шоу Diddly Squat Farm, також відомого як «Ферма Кларксона». На зібрані кошти вони закупили пікапи Ford Ranger, Mazda BT-50 і Toyota Hilux.

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Цими вихідними співробітники Кларксона перегнали в Україну автомобілі, причому не порожні. У їхні кузови завантажили гуманітарну допомогу.

Слід зазначити, що Джеремі Кларксон із перших днів війни підтримує Україну та гостро засудив російське вторгнення. Телеведучий не підбирав висловлювання й дуже невтішно висловлювався на адресу володимира путіна та російського гонщика «Формули-1» Микити Мазепіна.

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Фото – Instagram

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