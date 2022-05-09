Діти бійців полку Азов звернулися до громадськості

«Врятуйте наших батьків», – ось про, що просять діти українських військових, які захищають Маріуполь. Саме з цим проханням маленькі українці та українки звернулися до світової спільноти у відео, яке опублікував перший командир полку «Азов» Андрій Білецький.

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

У ролику, через який очі наповнюються сльозами, діти від 1 до 11 років звертаються до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням допомогти повернути азовців. Вони просять світ надати гарантії безпеки для порятунку рідних і їхніх побратимів.

«Послухайте нас, дітей. Допоможіть. Це мрія кожної дитини, щоб рідні повернулися до нас», – сказав 7-річний Богдан.