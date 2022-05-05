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8 років від дня створення полку Азов: мама бійця Маріупольського гарнізону привітала азовців (ВІДЕО)

Полк Азов: мама одного з військових привітала бійців із річницею з дня створення (ВІДЕО)

Сьогодні, 5 травня 2022 року, рівно вісім років від створення полку Азов, так нам повідомила героїня нашого відео. Дивіться, як мати одного з бійців Азова зворушливо привітала Маріупольський гарнізон Азова з річницею.

Ми зустрілися з Тетяною на Майдані Незалежності у Києві, де мав відбутися мітинг на підтримку полку Азов. Нагадаємо, що бійці виявилися заблокованими на території заводу Азовсталь у Маріуполі разом із мирними жителями. Як повідомлялося вчора, на завод уже прорвалися російські окупанти, а у самому місті росіяни готують парад перемоги на кістках, до 9 травня.

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Тетяна стояла із прапором, на якому були написи про бійців Азова. Навколо чимало людей із плакатами — більшість із них родичі чи друзі Азовців, але й простих співчуваючих було багато.

  • Полк Азов: мама одного з військових привітала бійців із річницею з дня створення (ВІДЕО)
  • Полк Азов: мама одного з військових привітала бійців із річницею з дня створення (ВІДЕО)
  • Полк Азов: мама одного з військових привітала бійців із річницею з дня створення (ВІДЕО)
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“Можете зняти мене на відео? Я хочу записати привітання хлопцям із Маріупольського гарнізону Азова, адже сьогодні рівно вісім років від дня створення полку!”

Син Тетяни воює за Україну у складі Маріупольського гарнізону, починаючи з 2014 року. Зв’язок із ним Тетяна втратила ще 26 березня 2022 року, але надії не втрачає і виходить на кожен мітинг, щоби підтримати всіх Азовців не словом, а ділом.

Мама одного з бійців Азова привітала Маріупольський гарнізон із роковинами з дня створення

Також до привітання приєднався мер Києва Віталій Кличко:

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