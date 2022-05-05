Трекер втрат окупанта: програма, в якій онлайн відображаються втрати росії в Україні

Генштаб ЗСУ запустив застосунок, за допомогою якого можна відстежувати втрати російського агресора. Про це повідомляється на офіційних сторінках Генштабу.

Застосунок під назвою «Русский корабль иди нах*й» (скорочено — РКИН)був розроблений спільно із компанією Alty. У роботу його запустили у четвер, 5 травня.

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У застосунку є віджет, який можна розмістити на головному екрані смартфону. Обрати можна один із трьох варіантів віджетів за розміром. Маленький: показує дані про втрати особового складу, середній — дані про втрати особового складу та великої військової техніки, великий — охоплює всю інформацію про ворожі втрати. Інформація оновлюється в реальному часі. Крім того, у додатку показується співвідношення знешкодженої техніки ворога до тої кількості, яку фіксували біля кордону України станом на 24 лютого 2022 року.

У застосунку можна переглянути і мапу повітряних тривог, а ще перерахувати кошти на підтримку ЗСУ.

Зараз програму можна скачати лише на iOS, версію на Android обіцяють запустити згодом.