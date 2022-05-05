Трекер втрат окупанта: програма, в якій онлайн відображаються втрати росії в Україні

8 років від дня створення полку Азов: мама бійця Маріупольського гарнізону привітала азовців (ВІДЕО)
Генштаб ЗСУ запустив застосунок, за допомогою якого можна відстежувати втрати російського агресора. Про це повідомляється на офіційних сторінках Генштабу.
Застосунок під назвою «Русский корабль иди нах*й» (скорочено — РКИН)був розроблений спільно із компанією Alty. У роботу його запустили у четвер, 5 травня.
Приложение Zrada: что это, как пользоваться и как установить
У застосунку є віджет, який можна розмістити на головному екрані смартфону. Обрати можна один із трьох варіантів віджетів за розміром. Маленький: показує дані про втрати особового складу, середній — дані про втрати особового складу та великої військової техніки, великий — охоплює всю інформацію про ворожі втрати. Інформація оновлюється в реальному часі. Крім того, у додатку показується співвідношення знешкодженої техніки ворога до тої кількості, яку фіксували біля кордону України станом на 24 лютого 2022 року.
У застосунку можна переглянути і мапу повітряних тривог, а ще перерахувати кошти на підтримку ЗСУ.
Зараз програму можна скачати лише на iOS, версію на Android обіцяють запустити згодом.