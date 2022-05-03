Волонтери з США даватимуть безкоштовні уроки українцям

Українка Катерина Манофф, яка здобула освіту в Гарвардському університеті та зараз живе в США, заснувала некомерційну організацію ENGin. Освітня ініціатива пропонує безплатну якісну практику розмовної англійської для будь-якого молодого українця від 13 до 30 років з будь-якого куточка світу.

ENGin поєднує українських студентів з англомовними волонтерами для онлайн практики спілкування та міжкультурного зв’язку. Волонтери працюють з студентами один-на-один – з самого ранку до пізнього вечора сім днів на тиждень. Для роботи зі студентами ENGin залучено команду з понад 5600 волонтерів із США та інших країн.

Де українці можуть вивчити іноземні мови: безкоштовні онлайн-платформи

Мета ENGin – стимулювати економічне зростання України, допомагаючи інтегрувати Україну у світ.

«Коли ми працюємо з однією студенткою, ми даємо їй навички покращувати власне життя. Але коли ми збільшуємо кількість студентів до 100 000, ми створюємо ціле покоління молоді, яке вільно володіє англійською, є культурно компетентною. Це дозволяє нам трансформувати цілу країну», – пояснила Катерина Манофф.

У США ENGin співпрацює з більш ніж 65 навчальними закладами та некомерційними організаціями, щоб поширити інформацію для потенційних волонтерів. У майбутньому команда сподівається створити партнерства в Канаді, Великобританії та інших англомовних країнах, щоб розширити свій глобальний резерв волонтерів.

Податися на програму можна вже зараз, заповнивши цю форму.