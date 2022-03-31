Сайти та платформи для вивчення англійської мови: українцям надали безкоштовні доступи

Після початку повномасштабної війни росії проти України низка платформ відкрили безкоштовний преміум-доступ для українців

Вчити іноземні мови корисно завжди, але зараз для українців це особливо актуально. Завдяки знанню англійської або інших мов українці можуть доносити правду про війну іноземцям, біженці — комфортніше почуватися за кордоном, а ті, хто втратив роботу, – знайти вакансію у міжнародній компанії. Новий канал підготував добірку сайтів з можливістю безкоштовного вивчення мов і онлайн-платформ, які відкрили безоплатний преміум-доступ для українців.

Як виїхати до Німеччини з України? Маршрут, умови для біженців та корисні посилання

Як виїхати до Польщі з України? Маршрут, умови для біженців та корисні посилання

Busuu . Сайт і додаток (доступний для iOS і Android), завдяки якому можна вивчити 12 мов — англійську, польську, португальську, турецьку, арабську, китайську, російську, італійську, японську, німецьку, французьку та іспанську. Тут можна не лише проходити уроки, а й практикуватися у спілкуванні з носіями мови. Українцям дарують 90 днів преміум-підписки, для цього потрібно перейти за посиланням: https://www.busuu.com/ru/c/ukraina-navchaisya-bezkoshtovno.

. Сайт і додаток (доступний для iOS і Android), завдяки якому можна вивчити 12 мов — англійську, польську, португальську, турецьку, арабську, китайську, російську, італійську, японську, німецьку, французьку та іспанську. Тут можна не лише проходити уроки, а й практикуватися у спілкуванні з носіями мови. Українцям дарують 90 днів преміум-підписки, для цього потрібно перейти за посиланням: https://www.busuu.com/ru/c/ukraina-navchaisya-bezkoshtovno. Lingo Hut На цьому сайті можна вивчити понад 45 мов, 125 уроків вивчення корисної лексики без попередніх знань. Важливо: під час реєстрації зазначайте українську як рідну мову, щоб отримати доступ.

На цьому сайті можна вивчити понад 45 мов, 125 уроків вивчення корисної лексики без попередніх знань. Важливо: під час реєстрації зазначайте українську як рідну мову, щоб отримати доступ. Audiolang . Онлайн-платформа, присвячена самостійному вивченню іноземних мов — англійської, німецької, польської, іспанської, італійської, фінської, шведської, данської, норвезької, румунської, чеської, грецької, угорської, литовської, естонської, турецької, тайської, японської, китайської, корейської, арабської, перської, івриту та хінді. Основна частина матеріалів представлена у вигляді аудіофайлів, можна скачати або вивчати в режимі онлайн.

. Онлайн-платформа, присвячена самостійному вивченню іноземних мов — англійської, німецької, польської, іспанської, італійської, фінської, шведської, данської, норвезької, румунської, чеської, грецької, угорської, литовської, естонської, турецької, тайської, японської, китайської, корейської, арабської, перської, івриту та хінді. Основна частина матеріалів представлена у вигляді аудіофайлів, можна скачати або вивчати в режимі онлайн. Drops. Цей додаток пропонує річну преміум-підписку на онлайн-курси для переселенців з України. Для того, аби отримати доступ, необхідно заповнити анкету за посиланням (https://languagedrops.com/ukraine) та відповісти, що таке «паляниця». Після перевірки на пошту прийде підтвердження реєстрації. Зверніть увагу: українці, які вже надіслали заявку, кажуть, що анкети обробляють вручну, а охочих отримати курси безкоштовно дуже багато, тому доведеться чекати.

UTalk . Додаток підходить як для початківців, так і для тих, хто хоче заповнити прогалини у своєму словниковому запасі та покращити вимову. Дає можливість вивчити більше 140 мов.

. Додаток підходить як для початківців, так і для тих, хто хоче заповнити прогалини у своєму словниковому запасі та покращити вимову. Дає можливість вивчити більше 140 мов. Mondly. Додаток дає можливість вивчити більше 30 іноземних мов. Платформа також пропонує уроки, використвуючи віртуальну та доповнену реальність. Українці отримують безкоштовний доступ, для цього потрібно під час реєстрації вказати українську мову як рідну.

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