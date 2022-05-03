У Києві з'явиться скульптура Привид Києва: де можна подивитися

Як виглядатиме монумент Привиду Києва, і де його можна побачити?

У перші дні повномасштабного вторгнення росії СБУ України виставляла в соцмережах повідомлення про Привида Києва – легендарного льотчика, який збивав російські літаки один за одним. Українці почали гадати, хто міг бути тим самим повітряним асом, що знищує ворожу авіацію. Днями Повітряні сили ЗСУ розсекретили постать легендарного Привида Києва.

ЗСУ розсекретили особистість Привида Києва

Як виявилося, то був збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації ВПС, які захищають небо над столицею.

Легенда про аса виникла не просто так. На початку війни росіяни значно домінували в українському повітряному просторі й намагалися повністю знищити нашу протиповітряну оборону. Незважаючи на перевагу в людський силі та літаках, ворог і досі не може встановити контроль над українським небом. Звитяга українських пілотів надихнула на створення легенди про Привида Києва, який нібито сам збив аж 40 літаків.

Тепер цю історію увічнять у скульптурі, яку планують встановити у столиці. Проект «Шукай» розробили ескіз міні-скульптури Привида Києва. Про це вони розповіли на сторінці у Facebook. На черзі – пошук місця встановлення міні-монументу та його лиття з бронзи.

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