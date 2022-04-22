70 патріотичних котиків: художники прикрашають одеські будинки

Новий канал дізнався про ідею створення стріт-арту та як можна долучитися до ініціативи

Котики з гаслами: «Разом переможемо», «Вірю в ЗСУ» та «Слава Україні!» Такий патріотичний стріт-арт з’явився у різних районах Одеси. Художники Ігор Матроскін та Денис Білий створюють графіті як обереги рідного міста. Новий канал дізнався, скільки котиків вже намальовано та як можна долучитися до цієї ініціативи.

– До війни ми малювали на стінах мурали та стріт-арт, – розповідає Ігор. – Зараз наша творчість стала плакатною, де кожен малюнок несе конкретний меседж. Котики – це неофіційний символ Одеси. Про них створено багато історій та легенд. Кажуть, що вони приносять щастя. Місто портове, тому в кожному дворі можна зустріти пухнастого хвостатика.

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Художники вже намалювали 70 котиків. І на цьому зупинятися не планують. Фотографії робіт можна переглянути в Instagram-акаунті LBWS CAT UKRAINE.

– Малюнками ми демонструємо, що нам не потрібен ніякий «рускій мір», – пояснює художник. – А ще піднімаємо дух волонтерам та мешканцям міста.

До речі, одесити підтримують таку ініціативу та перераховують гроші художникам на фарби. У якості подяки кожен донат отримує фірмові стікерпаки. Стати донатером може кожен, перерахувавши будь-яку суму на PayPal Animalbws@gmail.com, Monobank 4441114457062287. Після цього напишіть в акаунт LBWS CAT UKRAINE, і вам надішлють стікерпак.