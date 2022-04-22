Новий канал>Новини

70 патріотичних котиків: художники прикрашають одеські будинки

70 патріотичних котиків: художники прикрашають одеські будинки

Новий канал дізнався про ідею створення стріт-арту та як можна долучитися до ініціативи

Котики з гаслами: «Разом переможемо», «Вірю в ЗСУ» та «Слава Україні!» Такий патріотичний стріт-арт з’явився у різних районах Одеси. Художники Ігор Матроскін та Денис Білий створюють графіті як обереги рідного міста. Новий канал дізнався, скільки котиків вже намальовано та як можна долучитися до цієї ініціативи.

– До війни ми малювали на стінах мурали та стріт-арт, – розповідає Ігор. – Зараз наша творчість стала плакатною, де кожен малюнок несе конкретний меседж. Котики – це неофіційний символ Одеси. Про них створено багато історій та легенд. Кажуть, що вони приносять щастя. Місто портове, тому в кожному дворі можна зустріти пухнастого хвостатика.

Анімаційне відео «Душі» стало реквіємом за загиблими українцями

70 патріотичних котиків: художники прикрашають одеські будинки

Художники вже намалювали 70 котиків. І на цьому зупинятися не планують. Фотографії робіт можна переглянути в Instagram-акаунті LBWS CAT UKRAINE.

– Малюнками ми демонструємо, що нам не потрібен ніякий «рускій мір», – пояснює художник. – А ще піднімаємо дух волонтерам та мешканцям міста.

70 патріотичних котиків: художники прикрашають одеські будинки

До речі, одесити підтримують таку ініціативу та перераховують гроші художникам на фарби. У якості подяки кожен донат отримує фірмові стікерпаки. Стати донатером може кожен, перерахувавши будь-яку суму на PayPal Animalbws@gmail.com, Monobank 4441114457062287. Після цього напишіть в акаунт LBWS CAT UKRAINE, і вам надішлють стікерпак.

выбор редакции добро
Новини
Новини
Відео
Відео
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь