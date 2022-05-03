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Володимир Зеленський займає лідируючу позицію у голосуванні TIME топ-100 найвпливовіших людей світу: як голосувати

Володимир Зеленський займає лідируючу позицію у голосуванні TIME топ-100 найвпливовіших людей світу: як голосувати

Американський журнал Time проводить голосування за найбільш впливову людину світу

Серед кандидатів дуже багато відомих людей: політики, телеведучі, актори, меценати, науковці. Проте для українців найбільша радість те, що станом на 3 травня президент України Володимир Зеленський має 83% голосів «за».

Володимир Зеленський займає лідируючу позицію у голосуванні TIME топ-100 найвпливовіших людей світу: як голосувати

А от дивно і обурливо для нас, що серед кандидатів на таке звання, представлено також двох найбільших диктаторів: путіна та кім чен ина. Але добре, що на світі більше розумних та освідчених людей, тому диктатори можуть позмагатись лише між собою у ненависті людей до них:

Володимир Зеленський займає лідируючу позицію у голосуванні TIME топ-100 найвпливовіших людей світу: як голосувати

Володимир Зеленський займає лідируючу позицію у голосуванні TIME топ-100 найвпливовіших людей світу: як голосувати

Проголосувати за свого кандидата і скільки відсотків набрали інші – ти можеш за посиланням. Результати голосування стануть відомі 23 травня.

Володимир Зеленський займає лідируючу позицію у голосуванні TIME топ-100 найвпливовіших людей світу: як голосувати

Ще кандидати Time

Фото – скріншот

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