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Допомагай стильно. Starlight Media і Film.ua запустили патріотичний мерч

Допомагай стильно. Starlight Media і Film.ua запустили патріотичний мерч

Медіагрупа Starlight Media спільно з кінокомпанією Film.ua розробили й запустили патріотичну колекцію одягу. Усі зароблені кошти з продажу підуть на підтримку армії.

Мета ініціативи – зібрати якомога більше коштів та спрямувати їх на потреби Збройних сил України.

Асортимент складається зі стильних футболок, світшотів і худі з патріотичними надписами: «Доброго вечора, ми з України», «Конотопська відьма», «Руський воєнний корабль, іді н@уй», «Паляниця», «Чорнобаївка». Дизайн розробляє дизайн-бюро Starlight Media.

«Війна об’єднала всіх навколо допомоги нашим воїнам, які так завзято й героїчно захищають Україну від агресора. Саме тому ми разом із нашими партнерами Film.ua вирішили запустити колекцію одягу з патріотичними написами. Кошти від продажу будуть спрямовані українській армії. Тож кожен, хто придбає футболку, світшот чи худі, зробить особистий внесок у підтримку ЗСУ й наблизить спільну мрію – перемогу над окупантом. Ми хочемо, щоб наша ініціатива була корисною. Тож носіть українське, допомагайте стильно!» – прокоментувала маркетинг-директорка Starlight Media Олена Мартинова.

Кінокомпанія Film.ua взяла на себе роботу з організації виробництва та продажу.

«Запустити виробництво в непростий для всіх нас воєнний час  – це не лише складно, а й дуже важливо. Ми раді, що одним з перших проєктів у цей період стала колаборація з чудовими партнерами – Starlight Media. Вже незабаром наш одяг носитимуть не лише в Україні, а й за кордоном. Щиро віримо, що ці спільні зусилля підсилять українську армію і нашу державу. Ми раді працювати, а головне – бути корисними», – прокоментувала директорка FILM.UA.STORE Ольга Кондратенко.

Придбати одяг можуть не лише українці, а й усі охочі з інших країн світу. Колекція доступна за посиланням. Доставлення можна оформити через Нову пошту, Укрпошту та інших доступних операторів.

Закликаємо долучитися до підтримки української армії.

Слава Україні!

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