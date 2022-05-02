Вибухи в Одесі: знову обстріляли міст у Затоці через Дністровський Лиман

Зранку 2 травня в Одесі було чутно гучний вибух.
За попередньою інформацією російськи війська обстріляли міст через Дніпровський лиман крилатими ракетами.
«Ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман. Інформація уточнюється», – повідомив речник Одеської ОВА Братчук.
«По Одеській області завдано ракетного удару трьома ракетами», – повідомили «ОК Південь».
Нагадуємо, що міст обстрілювати вже двічі. Останній раз – 27 квітня.
Потужний вибух у Чорнобаївці 2 травня: що відомо (фото, відео)