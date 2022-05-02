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Вибухи в Одесі: знову обстріляли міст у Затоці через Дністровський Лиман

Вибухи в Одесі: знову обстріляли міст у Затоці через Дністровський Лиман

скріншот Odessa Sky

Зранку 2 травня в Одесі було чутно гучний вибух.

За попередньою інформацією російськи війська обстріляли міст через Дніпровський лиман крилатими ракетами.

«Ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман. Інформація уточнюється», – повідомив речник Одеської ОВА Братчук.

«По Одеській області завдано ракетного удару трьома ракетами», – повідомили «ОК Південь».

Нагадуємо, що міст обстрілювати вже двічі. Останній раз – 27 квітня.

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