Міст через Дністровський лиман пошкоджений ракетним ударом: що відомо

Міст через Дністровський лиман був повторно обстріляний російськими військами вранці 27 квітня. Про це повідомили в Одеській ОВА.

«Одещина. Повторний ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман. Міст піддався руйнації», – написав у Facebook речник ОВА Сергій Братчук.

23 квітня в Одесі пролунали вибухи: Що відомо на даний момент

Нагадаємо, вперше міст через Дністровський лиман був обстріляний і пошкоджений російським агресором у вівторок, 26 квітня. Рух автомобілів було зупинено. Удар по мосту був нанесений на тлі загострення ситуації в сусідньому молдовському сепаратистському регіоні Придністров’я. Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман у районі Затоки з’єднує південну частину Одеської області з рештою території України.