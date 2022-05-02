Молдова наступна? Дані британського видання про те, чи буде війна у Придністров’ї та Молдові

росія розробила чіткі плани вторгнення в Молдову?

Джерела британського видання The Times в українській розвідці говорять, що так воно і є. Про це повідомляє видання з посиланням на українське військове керівництво.

– Ми вважаємо, що Кремль вже ухвалив рішення щодо нападу на Молдову. До чого призведуть події в Молдові – буде вирішальним для нас. Якщо росіянам вдасться захопити контроль над країною, то ми (Україна – ред.) з військової точки зору станемо більш вразливими – це буде загроза цілісності України, – говорять джерела видання.

Якщо Росія визнає незалежність Придністров’я, це буде пряма загроза і порушення територіальної цілісності Молдови.

– Це буде повторення «донбаського сценарію». Далі вони будуть постачати велику кількість зброї, а потім захочуть приєднати його до складу Росії, – пише видання The Times.

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