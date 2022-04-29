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Після ракетного удару у Шевченківський район міста Київ є загиблі

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Після обстрілів Київа крилатами ракетами ввечері 28 квітня під завалами виявили тіло загиблого. 

«Тільки що рятувальники, які продовжують обстеження і розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого», – повідоми мер Києві Віталій Кличко зранку 29 квітня.

До цього повідомлялося про 10 постраждалих від обстрілу в Києві в Шевченківському районі, четверо з яких шпиталізовані.

Всього за два місяці війни в Україні в Києві були поранені 435 мирних жителів. З них більше 100 загинули, серед них – 4 дитини.

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Фото: ДСНС

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