Після ракетного удару у Шевченківський район міста Київ є загиблі

Після обстрілів Київа крилатами ракетами ввечері 28 квітня під завалами виявили тіло загиблого.

«Тільки що рятувальники, які продовжують обстеження і розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого», – повідоми мер Києві Віталій Кличко зранку 29 квітня.

До цього повідомлялося про 10 постраждалих від обстрілу в Києві в Шевченківському районі, четверо з яких шпиталізовані.

Всього за два місяці війни в Україні в Києві були поранені 435 мирних жителів. З них більше 100 загинули, серед них – 4 дитини.

Фото: ДСНС