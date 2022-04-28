Херсон переходить на рублі: повідомив колаборант Кирило Стремоусов

Окупаційна влада тимчасово окупованої частини Херсонської області заявила, що область з 1 травня «переходить у рублеву зону»

Про це пише прокремлівське агенство РИА-Новости з посиланням на самопроголошеного «заступника голови» військово-цивільної адміністрації регіону Кирила Стремоусова.

Окупанти вважають, що «перехідний період займе до 4 місяців». Від такої наглості немає ніяких почуттів, окрім злості.

За чотири місяці, за словами окупантів, прийматимуть і рублі, і гривні, а потім — «повний перехід на рубль».

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