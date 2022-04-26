У Херсоні сьогодні окупанти призначили колаборантів Володимира Сальдо та Олександра Кобця головою ОДА та мером

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В окупованому Херсоні, в міській раді, окупанти провели нараду, на якій призначили так званого «голову» Херсонської ОДА Володимира Сальдо та «голову» Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця
Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута у Telegram.
– Я переконаний, що ці колаборанти та їх спільники після нашої перемоги понесуть відповідальність. Ці призначення є незаконними, – сказав Лагута.
65-річний Володимир Сальдо був мером Херсона з 2002 по 2012 рік (три каденції), нардепом від Партії регіонів у Верховній Раді 7 скликання. З початку повнмасштабної війни підтримав російську окупацію Херсона.
Окупанти повідомили, що 27 квітня, вони планують провести референдум про створення так званої «Херсонської Народної Республіки». Проте жителі мають намір провести акцію протесту з українськими прапорами. Про це пишуть у пабліках Херсона.
– Зустріч на площі Свободи 27 квітня о 10:00. Днем пізніше може бути пізно! Не віддамо свою землю окупантам! – йдеться у повідомленнях.
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