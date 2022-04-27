У вівторок під час засідання британського парламенту заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі повідомив, що вони готові передати Україні протикорабельні ракети «Брімстоун» (Brimstone), – розповідає ВВС

Планується, що ракети будуть доставлені в Україну в найближчі кілька тижнів. Зокрема повідомляють, що вони можуть опинитися тут до 10 травня.

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Що відомо про «Брімстоун»?

Це самонавідні ракети класу «повітря-земля». Вони використовувалися британськими військами в Лівії та Сирії і зазвичай запускаються зі швидкісних реактивних літаків, таких як Typhoon. Призначені для ураження як морських, так і сухопутних цілей. «Брімстоун» забезпечені активною радіолокаційною головкою самонаведення, що дозволяє з великою точністю вражати рухомі цілі. Крім того, є можливість лазерного наведення. Ціна однієї ракети становить близько 150 тис. доларів США.

Загальні характеристики:

Вага – 50 кг

Довжина – 1,8 м

Діаметр – 180 мм

Максимальна надзвукова швидкість – 450 м/с

Дальність ракет першої моделі – до 20 км, другої модифікації – до 60 км.

Аналітик з оборони Пол Бівер сказав пресі, що ракети можуть бути дуже ефективними, навіть якщо запускати їх з землі.