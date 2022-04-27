ЗСУ знищили ЗРК «Стріла-10», який розміщувався на російських позиціях острова Зміїний. В матеріалі Нового каналу розповідаємо хронологію подій. Читай далі всі деталі про знищення ЗРК «Стріла-10»

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ЗРК «Стріла-10» знищений ЗСУ на острові Зміїний

26 квітня в Чорноморській операційній зоні Збройними силами України здійснено удари по ворожих позиціях на окупованому острові Зміїний. Як результат — влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10» та втрати особового складу противника, кількість яких уточнюється. Про це повідомляється на офіційній сторінці Оперативного командування «Південь» Збройних сил України в Facebook.

Станом на ранок 27 квітня відомо, що в Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання флоту рашистів із підводними човнами продовжує тримати напруженість щодо імовірності нанесення по Україні ракетних ударів. Також ворожі сили готують провокації із ракетними ударами по Придністров’ю, щоб звинуватити нашу країну в нападі на невизнану республіку.