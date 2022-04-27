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Програма «Повітряна тривога» оновилася: як встановити оновлення і в чому вони полягають

Програма повітряна тривога оновлено: як встановити оновлення і в чому вони полягають

В Україні оновився мобільний застосунок «Повітряна тривога». Розробники модернізували програму, щоб вона не лише сповіщала про повітряну тривогу, а й надсилала сповіщення про вуличні бої та загрозу артобстрілу поруч з вами. Про це повідомили в Ajax Systems.

Про кожен вид загрози застосунок сповіщає окремим звуком та текстовим повідомленням. Якщо у місті чи області зафіксовано декілька тривог, сповіщення надійдуть послідовно. У повідомленнях буде вказано, як діяти відповідно до поточної загрози.

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Інформацію про повітряну тривогу, вуличні бої чи артобстріл застосунок отримує від відповідальних операторів у обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Як же оновити застосунок «Повітряна тривога»? Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android та Huawei. Варто лише зайти у AppStore або Google Play та натиснути кнопку оновити. Усі нововведення підтягнуться автоматично.

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