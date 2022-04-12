Застосунок Zrada: що це, як користуватися та як встановити

Українські програмісти розробили новий український застосунок під назвою Zrada. Його мета – це бойкот товарів, які мають зв‘язок з економікою росії.

Застосунок був створений для тих, хто не хоче спонсорувати варварську війну росії проти України. Програма допомагає виявляти у магазинах виробників, які досі працюють на російський ринок. Усе, що потрібно, – це просканувати штрих-код товару чи продукту. Застосунок визначає виробника і за кілька секунд знаходить позицію компанії виробника та її зв‘язок з економікою росії.

Zello: що це за програма і чим вона небезпечна для українців?

Зараз у застосунку Zrada доступно близько 500 тисяч окремих одиниць товарів. Щодня команда працює над оновленням своєї бази, слідкуючи за брендами та їхньою позицією щодо війни росії проти Україні.

Для чого ж потрібна Zrada? Щоб зупинити війну! Компанія, що працює з росією, платить податки, які далі йдуть на фінансування російської армії. Для того, щоб зупинити росію, користувачі та компанії по всьому світу мають відмовитися від підтримки російської економіки.