Як оформити статус ВПО через Дію? Чому видається помилка при оформленні та що робити

Відтепер статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відповідні виплати можна оформити у застосунку «Дія» онлайн. Про це повідомив керівник Мінцифри Михайло Федоров.

«Запустили комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Люди, які змушені були покинути свій дім і переїхали в межах України через повномасштабне вторгнення РФ, можуть оформити статус ВПО у «Дії» та отримати виплату від держави – для себе і своїх дітей», – написав Федоров у Facebook.

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Як оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) в «Дія»?

Оновіть застосунок «Дія» у своєму смартфоні. Зайдіть у «Послуги» та натисніть опцію «Отримати статус ВПО». Ця послуга зараз доступна тільки тим громадянам, які мають біометричний закордонний паспорт або ID-картку. Вкажіть своє поточне місцеперебування та підтвердьте геолокацію (вона потрібна один раз, щоб скористатися послугою). У разі наявності дітей отримайте статус переселенця і для них. Для отримання фінансової допомоги виберіть картку єПідтримка. Вкажіть, яка допомога необхідна (потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці) та залиште контактні дані. Цю інформацію отримає Мінсоцполітики. Щойно з’явиться можливість допомогти, з вами зв’яжуться представники соцзахисту. Довідка ВПО з’явиться з вашими цифровими документами в «Дії», очікуйте виплати на картку єПідтримка.

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Чому видається помилка при оформленні статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) в «Дія» та що робити?

Зараз у застосунку «Дія» при оформленні статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) може видаватися помилка. Це нормально, адже зараз платформа перенавантажена через велику кількість запитів. Просто спробуйте оформити статус ВПО пізніше.

Важливо! Послуга у застосунку «Дія» стосується тільки тих людей, які зараз перебувають в Україні та тих, хто досі не мав статусу ВПО. Трохи згодом зʼявиться можливість податися на допомогу для всіх переселенців.