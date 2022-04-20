Як оформити статус ВПО через Дію? Чому видається помилка при оформленні та що робити

Відтепер статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відповідні виплати можна оформити у застосунку «Дія» онлайн. Про це повідомив керівник Мінцифри Михайло Федоров.
«Запустили комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Люди, які змушені були покинути свій дім і переїхали в межах України через повномасштабне вторгнення РФ, можуть оформити статус ВПО у «Дії» та отримати виплату від держави – для себе і своїх дітей», – написав Федоров у Facebook.
Дія: які нові послуги з’явилися у застосунку
Як оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) в «Дія»?
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Чому видається помилка при оформленні статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) в «Дія» та що робити?
Зараз у застосунку «Дія» при оформленні статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) може видаватися помилка. Це нормально, адже зараз платформа перенавантажена через велику кількість запитів. Просто спробуйте оформити статус ВПО пізніше.
Важливо! Послуга у застосунку «Дія» стосується тільки тих людей, які зараз перебувають в Україні та тих, хто досі не мав статусу ВПО. Трохи згодом зʼявиться можливість податися на допомогу для всіх переселенців.