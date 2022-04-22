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Паска з прянощами з мінімуму продуктів від Алекса Якутова

Рецепт паски з прянощами з мінімумом продуктів від Алекса Якутова

Простий рецепт великодньої випічки, з яким впорається кожна господиня

24 квітня в Україні святкуватимуть Великдень. Неможливо уявити його без ніжної паски. Навіть під час війни українці випікатимуть цю ніжну здобу. Рецептів паски безліч. Проте в нинішніх умовах не в кожному магазині можна знайти продукти для приготування пишної здоби. Пропонуємо вам спекти ароматну паску з прянощами з мінімуму інгредієнтів, які легко відшукати в магазині та навіть на власній кухні, за рецептом експерта реаліті Нового каналу «На ножах», Шефа Алекса Якутова

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Інгредієнти для опари:

  • Молоко – 100 мл
  • Борошно – 120 г
  • Дріжджі пресовані – 20 г

Інгредієнти для тіста:

  • Цукор – 70 г
  • Сіль – 5 г
  • Яйця – 150 г (приблизно 3 шт., недрібних)
  • Борошно – 350 г
  • Пряна суміш – 2 г (можна будь-які спеції за смаком: кориця, гвоздика, аніс, кардамон, можна взяти суміш для глінтвейну).
  • Цукати апельсинів – 50 г
  • Родзинки – 90 г (цукати та родзинки можна замінити тими сухофруктами, які у вас є)
  • Масло або маргарин – 50 г

Приготування паски:

  1. Спочатку готуємо опару. Для цього змішуємо молоко, борошно та дріжджі. Лишаємо на 2 години.
  2. Замішуємо туге тісто. Використовуємо опару та інші інгредієнти, крім масла та цукатів з родзинками.
  3. Коли тісто стане однорідним, додаємо масло. Замішуємо до еластичності.
  4. Останніми додаємо цукати та сухофрукти.
  5. Залишаємо тісто на годину. Потім робимо обминку та ще лишаємо ще на годину – підходити.
  6. Розділяємо тісто на частини, кладемо у паперові форми. Даємо підійти. Пасочки виростуть вдвічі.
  7. Випікаємо при 180 градусах до готовності. Готовність перевіряємо шпажкою – коли тісто не буде до неї прилипати, можна витягати пасочку.

Рецепт паски з прянощами з мінімумом продуктів від Алекса Якутова

За можливості вкрийте паску глазур’ю й насолоджуйтеся святковою здобою. Смачного!

Фото: Pixabay

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