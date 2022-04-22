Як оригінально пофарбувати яйця до Великодня

Якщо вдома немає харчових барвників, але хочеться зробити незвичні крашанки — допоможе чай каркаде

За переказами, саме з яйцем, бо це просте й дешеве підношення, Марія Магдалина прийшла до римського імператора, щоб оголосити, що Христос воскрес. Але той у відповідь відмахнувся: «Швидше яйце почервоніє, ніж я повірю в це». Тієї ж миті яйце стало червоним. Тому в українців існує традиція – перед Великоднем фарбувати яйця, створюючи крашанки.

Зробити це нескладно, адже в магазинах продається багато фарбників і засобів для декорування. Проте в умовах війни можна обійтися й підручними засобами. Як приготувати крашанки за допомогою чаю каркаде, розповів кандидат хімічних наук, TikTok-блогер, викладач хімії та учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Гліб Репіч.

— Висипте пачку каркаде (70-80 грам) у миску та залийте її літром окропу. Накрийте та дайте настоятися 20 хвилин, — розповів Гліб. — Після цього занурте туди варені яйця й залиште на півгодини. Коли дістанете крашанки з розчину, промийте їх водою та викладіть на серветку сушитися.