Українки продали писанку за 3700 євро

Сестри Габрук розмалювали великодній атрибут, який виставили на аукціоні в Німеччині. Гроші від продажу підуть на закупівлю продуктів для формування великодніх кошиків для наших воїнів

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Напередодні Великодня українці завжди малюють писанки як символ Сонця, життя, безсмертя, весняного відродження, добра та радості. Днями майстрині Дарія та Наталія Габрук створили 110-сантиметрову писанку «Нескорена», яку продали на аукціоні в Німеччині за 3700 євро. Новий канал дізнався про ідею створення писанки, та на які потреби підуть гроші з продажу.

– До війни ми жили звичним творчим життям, – розповідає Дарія. – Я – художник-дизайнер, а Наталя – ілюстратор. Разом ми створюємо різноманітні образи та здійснюємо дизайн одягу. Війна змусила змінити наш шлях. Зараз ми в Німеччині. Вирішили прославляти Україну всюди, хоч де б опинилися! Напередодні Великодня з’явилась ідея розписати величезне великоднє яйце – так, як ми робили кілька років поспіль для свого рідного Житомира. В реалізації цієї ідеї нам допомагала чудова Оксана Шоорлеммер – українка, яка проживає в Німеччині з 20-ти років. Зараз Оксана волонтерить та допомагає українцям.

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До речі, першу писанку Дарія розписала в першому класі. Відтоді створює їх щороку.

– Роботу «Нескорена» важко назвати писанкою, бо справжня малюється писачком, а наша робота –її підвид, мальованка, тому що виконана фарбами, – пояснює дівчина. – В писанці важливі символіка та орнаменти, які ти закладаєш. Тому ми чітко знали, що хочемо закласти найміцніший та найсвітліший задум. Чисте безхмарне небо, квітучі родючі поля та українку – символ нашої молодої України, яка дивиться вперед, де війна вже позаду. Де вирує нове життя з нашою новою історією – сильних людей, могутніх воїнів, найкращих дітей. Дерево символізує сім’ю, зв’язок із пращурами, на ньому гніздо з птахами, які літатимуть так само вільно, як і ми себе почуватимемо. Будиночок – наші домівки, традиції, культура.

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Велике яйце майстриням надав власник розважального центру міста Шверін. Його дівчата розмальовували п’ять днів.

– Початкова ціна за писанку була 250 євро, – розповідає Дарія. –Українсько-німецький центр «Січ» дав 1600 євро, бургомістр міста Грамбов – 1500 євро, президент міста Шверин – 400, і ще 200 євро додала організація «Пляте Ліпте». Так вдалося зібрати 3700 євро. Усі кошти підуть на закупівлю продуктів для формування великодніх кошиків для наших воїнів. Ми щасливі, що живі та продовжуємо робити добрі речі, які наближають нас до перемоги!