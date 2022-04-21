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Чи поїдуть Михайло Подоляк та Давид Арахамія до Маріуполя?

Чи поїдуть Михайло Подоляк та Давид Арахамія до Маріуполя?

Нардеп Давид Арахамія та радник голови ОП Михайло Подоляк, які представляють Україну на переговорах з росією, заявили про готовність поїхати у Маріуполь на переговори з рф. Про це самі Арахамія та Подоляк повідомили у своїх соціальних мережах.

«Ми з Михайлом Подоляком готові прибути до Маріуполя для проведення переговорів із російською стороною щодо евакуації нашого військового гарнізону і мирних жителів. Сьогодні в розмові із захисниками міста була озвучена пропозиція провести безпосередньо на місці переговорний раунд щодо евакуації нашого військового гарнізону. Зі свого боку ми готові виїхати на такі переговори в будь-який момент як тільки отримаємо підтвердження російської сторони», – написав Давид Арахамія у своєму Telegram.

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Нардепа одразу ж підтримав радник голови ОП Михайло Подоляк у своєму Twitter, написавши: «Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених».

За словами Арахамії, представники української делегації підтримують постійний зв’язок з українськими силами в Маріуполі. Тому вони хочуть домовитися про евакуацію людей з міста.

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