Чи поїдуть Михайло Подоляк та Давид Арахамія до Маріуполя?

Нардеп Давид Арахамія та радник голови ОП Михайло Подоляк, які представляють Україну на переговорах з росією, заявили про готовність поїхати у Маріуполь на переговори з рф. Про це самі Арахамія та Подоляк повідомили у своїх соціальних мережах.

«Ми з Михайлом Подоляком готові прибути до Маріуполя для проведення переговорів із російською стороною щодо евакуації нашого військового гарнізону і мирних жителів. Сьогодні в розмові із захисниками міста була озвучена пропозиція провести безпосередньо на місці переговорний раунд щодо евакуації нашого військового гарнізону. Зі свого боку ми готові виїхати на такі переговори в будь-який момент як тільки отримаємо підтвердження російської сторони», – написав Давид Арахамія у своєму Telegram.

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Нардепа одразу ж підтримав радник голови ОП Михайло Подоляк у своєму Twitter, написавши: «Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених».

За словами Арахамії, представники української делегації підтримують постійний зв’язок з українськими силами в Маріуполі. Тому вони хочуть домовитися про евакуацію людей з міста.