Зеленодольськ обстріляли російські окупанти з Ураганів

Ввечері 20 квітня російські війська обстріляли місто Зеленодольськ і село Велика Костромка на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook.

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Відомо, що обстріл здійснили із систем залпового вогню близько 21:30 20 квітня. Відбулося влучання снарядів по комунікаціях, через що Зеленодольськ залишився без світла та води. Але вже вранці 21 квітня водопостачання та електроенергія були відновленні.

На щастя, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає. Людей та будинки не зачепило.