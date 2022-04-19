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Азовсталь майже повністю розбомблений: Битва за Донбас триває

Завод Азовсталь майже повністю розбомблений і під завалами багато мирних людей: заявив Святослав Паламар

У ніч з 18 на 19 квітня 2022 року почалася битва за Донбас. Детальну хронологію нічних та ранкових подій у Донецькій, Луганській областях та Маріуполі можна переглянути тут. На момент 20:00 19 квітня, за словами командира «АЗОВу» Святослава Паламара, завод «Азовсталь» практично зруйнований.

Маріупольський завод «Азовсталь» «розбомблений та знищений практично повністю». Про це телефоном у коментарі Радіо Свобода сьогодні заявив заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар.

За його словами, на завод скидаються «надпотужні бомби», а під завалами перебуває «дуже багато людей»

«Щодо сьогоднішньої заяви – це наш імпровізований госпіталь, який ми показували», – сказав він.

Святослав, ймовірно, має на увазі заяву бізнесмена Сергія Тарути, який раніше у своїх соцмережах повідомив нібито про вибух у лікарні біля заводу «Азовсталь», під завалами якої можуть перебувати 300 людей.

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Раніше у мережі з’явилося відео, яке оприлюднив полк “АЗОВ”. На відео громадянські, що ховаються від обстрілів у підвалах «Азовсталі» у Маріуполі. Вони просять відкрити їм зелений коридор.

Глава Донецької ОВ Павло Кириленко в ефірі всеукраїнського марафону сказав, що вибух був, але він не може підтвердити факт масової поразки мирних жителів та військових.

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