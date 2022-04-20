Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету Сармат: що це подробиці про запуск

Російське Міноборони повідомляє, що на космодромі «Плесецьк» окупанти провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат»

Про випробування доповіли президенту рф путіну та показали відео запуску. Про це пише підконтрольне Кремлю видання «РІА Новини».

– Аналогів у світі немає та ще довго не буде. Ця унікальна зброя зміцнюватиме бойовий потенціал наших Збройних сил. Надійно забезпечить безпеку росії від зовнішніх загроз і змусить замислитися тих, хто в запалі шаленої агресивної риторики, намагається погрожувати нашій країні, – прокоментував путін.

Російські окупанти повідомляють, що це перший пуск ракети «Сармат».

путін заявив, що ракета може «долати всі сучасні засоби протиракетної оборони». За словами головного орка, для створення ракети використали лише російські вузли, компоненти, деталі: «Це спрощуватиме серійний випуск комплексу підприємствами ОПК».

Міноборони рф заявило, що у «Сармата» «радикально розширено діапазон бойового оснащення як за кількістю блоків, так і за типами, включаючи гіперзвук».

Прочитавши новину та подивишись відео, згадуються тільки такі слова: «Боже, яке воно кончене!»

Що таке міжконтинентальна балістична ракета (МБР)?

Балістична ракета є різновидом ракетної зброї. Міжконтинентальні ракети, дальність польоту яких перевищує 5500 кілометрів, можуть бути оснащені ядерними боєголовками. МБР призначені для знищення об’єктів, розташованих на великих відстанях і на віддалених континентах.

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