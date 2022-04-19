Monobank продовжить обслуговувати клієнтів на території ЛДНР та Криму, але припинить співпрацювати з тими, хто перебуває на території росії, Білорусі та інших недружніх Україні

Monobank передумав припиняти обслуговування клієнтів, які до 24 лютого знаходились і не покинули окупований Крим і так звані ДНР та ЛНР. Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

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Лише у понеділок, 18 квітня, Monobank заявили, що припиняють обслуговувати клієнтів, які до початку повномасштабного вторгнення знаходилися і не покинули росію, Білорусь, Крим, ЛДНР, Північну Корею, Сирію та Еритрею. Їм рекомендували карти платіжної системи «Мир». В загальному планували закрити рахунки 11251 людини. Але наступного дня у вівторок, 19 квітня» співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що після проведеного опитування у соцмережах рахунки користувачів в окупованому Криму та так званих ЛНР та ДНР закривати не будуть. Результат показав, що 30% опитаних висловилися проти.

«Не час сваритись усередині. Є спільний ворог, а решта зачекає. Рішення про припинення обслуговування клієнтів, які виїхали до війни, на території тимчасово окупованих Українських Криму, Донецька та Луганська виявилося спірним. Я поважаю думку всіх і не хочу, щоб ми сварилися. Ми не закриватимемо рахунки клієнтам, які виїхали до 24.02 до Криму та в ОРДЛО», – зазначив він і додав, – «P.S. За рашку, Білорусь, Північну Корею, Сирію та Еритрею навіть не просіть».