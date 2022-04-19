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У Миколаєві пролунали вибухи: що відомо на 19 квітня 2022 року

У Миколаєві пролунали вибухи: що відомо на 19 квітня 2022 року

У ніч на 19 квітня мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив про кілька вибухів у місті. Зранку виявилося, що російські окупанти обстріляли Миколаїв з артилерії, внаслідок чого загорівся житловий будинок і склад.

За інформацією рятувальників, пожежа через обстріл спалахнула у житловому будинку та складському приміщенні будівельного магазину на Херсонському шосе. У вогні опинилася площа у 200 кв. м, але пожежу вдалося ліквідувати.

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Наразі про жертв і постраждалих від обстрілу Миколаєва та пожеж внаслідок нього не повідомляється.

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