Анімаційне відео «Душі» стало реквіємом за загиблими українцями

Новий канал дізнався, хто виступив автором ідеї ролика

Мама з немовлям на руках, бабуся у візку, хлопець на велосипеді та родина в авто. Анімаційне відео «Душі», присвячене жителям з різних міст України, для яких «завтра» вже ніколи не настане, швидко поширилося мережею та за кілька днів набрало більше 40 тисяч переглядів на YouTube. Автор ролика – Олександр Гуденко – розказав Новому каналу, як у нього з’явилась ідея створення відео.

– Спочатку ми з колективом «Волонтерська Анімація України» створили ролик «Катруся та Маруся», в якому добро перемагає зло, – каже Олександр. – Згодом записали авторський вірш від великих українців минулого до всіх українців сучасності. Після трагічних подій у Маріуполі, звідки більша частина нашої команди, я побачив картинку – силует жінки. Вирішив побачене творчо відобразити у ролику. За основу сюжету ще взяли події в Києві, Харкові, Бучі.

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За тиждень команда створила реквієм за усіма загиблими українцями.

– Ми відтворили жах, біль та сльози війни, – розповідає Олександр. – Окупанти зруйнували міста українців та вкрали їхнє життя. Серця живих завжди болітимуть за тисячі безвинно вбитих душ.

Нещодавно до команди звернулись організатори щорічного міжнародного фестивалю анімації у Детройті, який пройде 7 травня. Вони хочуть показати «Душі» поза конкурсом, для вшанування пам’яті загиблих. А ще кілька країн просять дозволу для демонстрації відео перед сеансами у кінотеатрах.

– З анімаційними роботами зупинятися не плануємо, – каже Олександр. – Є кілька задумів щодо створення короткометражної анімації про сутність «руського міра».

Режисер, художник-постановник: Делібалт Анастасія

Автори сценарію: Гуденко Олександр, Делібалт Анастасія

Аніматор: Браславець Євгенія

Звукорежисер: Спірівак Євген