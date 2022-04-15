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Masterskaya Івана Дорна перетворилася на волонтерський центр у Києві

Masterskaya Івана Дорна перетворилася на волонтерський центр у Києві

Музичне видавництво та Будинок Культури «Masterskaya», які заснував Іван Дорн, перетворилася на волонтерський центр «Masterskaya».

Про це «Masterskaya» повідомила на своїх сторінках у соціальних мережах 11 квітня.

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«З першого дня війни ми у Masterskaya знайшли собі та нашому Будинку мету — бути поруч з вами та допомагати як тільки вміємо…а якщо не вміємо, то навчимося. Головне, що ми разом! Masterskaya була місцем, яке давало можливість митцям творити, топила за культуру та об’єднувала людей. Зараз, у воєнний час, орієнтири змінились й Masterskaya зосередилась на потребах для виживання українців: доставка ліків та їжі для людей похилого віку, відправка дитячого харчування та предметів гігієни для дітей, забезпечення побутовими речами людей в гарячих точках, допомога ЗСУ та ТРО, допомога закладам які готують іжу. 

47 днів ми з вами допомагаємо, репостимо, донатимо, готуємо, розвозимо, віримо, боремося. 

47 днів ми з вами сміливі, стійкі та єдині.

47 днів ми з вами оберігаємо свій Будинок — нашу Україну!

Дякуємо вам, що ми єднаємося заради вільних та самобутніх, заради перемоги й підтримки нашого спільного будинку та нашої культури. 

Перемога поряд! Слава Україні!»

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