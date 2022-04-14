Обійми – Океан Ельзи: слухати польську версію пісні

Польські музиканти переклали одну з культових пісень «Обійми» українського гурту «Океан Ельзи» та випустили оригінальне музичне відео з кадрами з України.

Пісню виконали співачка IRA, оркестр Яна Стоклоса Stokłosa Collective Orchestra та вокаліст Артур Гадовскі. У відео спочатку показано мирний Майдан Незалежності, а потім зруйновані будівлі з танцівниками, які символізують український народ, та реальні кадри з українських міст, які страждають від війни. Ролик на польський варіант пісні «Обійми» музиканти доповнили зверненням лідера «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука до росіян.

Пісня «Обійми» українського гурту «Океан Ельзи» була перекладена у рамках міжнародної благодійної ініціативи «Музика свободи». Проєкт направлено на підтримку біженців і жертв російської агресії. Його реалізували за підтримки дружини посла Республіки Польща в Україні Моніки Ціховської.

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